Lukašenka: Moskvas vihjatakse Valgevene Venemaaga ühinemisele

Lukašenka rääkis sellest kohtumisel Svetlogorski tselluloosi- ja papikombinaadi kollektiiviga. Ta väljandas aga veendumust, et ei Valgevene ega Vene rahvas taha kunagi seda teed minna, vahendab Interfax.

Lukašenka rääkis ka, et tema läbirääkimised 7. veebruaril Sotšis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga olid omapärased. „Ma juhtisin täpselt jutu sellele, et me oleme koos palju ära teinud,” ütles Lukašenka. Pärast seda arutati Lukašenka sõnul naftavaldkonna probleeme.

Lukašenka on korduvalt väljendanud nördimust Venemaa kehtestatud energiakandjate hindade üle ja süüdistanud Vene poolt lepingute rikkumises.