Lukašenka: minu üle viskavad maailmas kõik nalja, eriti Venemaal

„Nüüd on see koroonaviirus poliitikaks muutunud. Kõik vaatavad, mille eest Lukašenkat, Valgevenet hammustada – nad on rivist välja löödud. Ei maksa imestada. Kõik see sellepärast, et me säilitasime süsteemi ja tegime selle korda. Ja nii juhtus, et me osutusime olevat enam-vähem selleks nakkuseks valmis ja mitte ainult selleks,” rõhutas Lukašenka BelTA vahendusel.

Lukašenka juhtis tähelepanu sellele, et koroonaviiruse ja sellele sarnaste nakkuste tõttu sureb märksa vähem inimesi kui näiteks südame- ja veresoonkonnahaigustesse, vähki ja diabeeti.

„Minu üle viskavad maailmas kõik nalja, eriti Venemaal (nagu poleks muust enam rääkida, kõik on suureliseks läinud) – näe, Lukašenka räägib, et Valgevenes pole keegi koroonaviiruse tõttu surnud. Kordan veel kord: koroonaviiruse tõttu pole isegi teil Mogiljovi oblastis keegi surnud. Kõik surevad krooniliste haiguste tõttu ja iga viirus lööb nõrku, kellel pole immuunsust. Seda pidasin ma silmas,” lausus Lukašenka.

