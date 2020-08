„Alustuseks, ma olen elus ja ei ole välismaal, nagu siin mõned meie lugupeetud „teadjad” (muidu vene keeles rääkinud Lukašenka kasutas siinkohal valgevenekeelset sõna „свядомыя” – toim) räägivad: president on riigist lahkunud ja viibib välismaal. Täna on 14. kuupäev ja me kohtume teiega selleks, et arutada ehitusvaldkonna tööd,” ütles Lukašenka, vahendab Tut.by.

Liitu