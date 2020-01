„Meil on oma maa. Me oleme suveräänsed ja sõltumatud. Me oleme oma ajude ja kätega välja teeninud, mis suutsime, ehitama oma maad. Ja me ei saa olla ühegi maa osa. Ma ei saa teid reeta ja Valgevenet ära lahustada, olgu kas või meie vennalikus Venemaas,” lausus Lukašenka täna Šklou linna külastades, vahendab Interfax.

Lukašenka sõnul ütles ta läbirääkimistel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga „selgelt ja ühemõtteliselt poolteist-kaks aastat tagasi: seda ei saa Valgevenes teha mitte keegi”. „Isegi kui ma sellele välja läheksin, sööksid valgevenelased mind aasta jooksul pärast sellise otsuse vastuvõtmist ära,” ütles Lukašenka.

„Ma ei taha olla Valgevene viimane president. On auasi olla esimene, aga viimane olla ma ei taha. Ma tahan, et meie lapsed elaksid sellel maatükil maailmas samamoodi. Kaelakuti vene inimesega, venemaalastega. Nad ei ole meile võõrad. Venemaalased on meie inimesed. Neist, tõsi, sõltub praegu vähe,” ütles Lukašenka.

„Võib-olla (Vene võimud – toim) võtavad aru pähe ja naasevad normaalsete suhete juurde. Me tahame nendega koostööd teha, aga võrdsetel tingimustel. Inimesed, ettevõtted peavad olema võrdsetes tingimustes ja riigid peavad olema võrdsetes tingimustes,” rõhutas Lukašenka.

Lukašenka sõnul ei tähenda see seda, et tuleks võtta kõik, mis on Venemaal ja Valgevenes, kokku kuhjata ja pooleks jagada. „Meile pole seda vaja, see tükk jääb meile kurku kinni. Me peaksime lihtsalt eksisteerima võrdsetel tingimustel. Ja konkureerima. Ja ma olen kindel, et me saame hakkama,” lausus Lukašenka.