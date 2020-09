Lukašenka: ma ei pea Läänt oma inauguratsiooni kohta ette hoiatama

„Härra suursaadik, te olete varsti Pekingis. Ma palun teid tungivalt edastada Hiina Rahvavabariigi esimehele, minu ammusele sõbrale kõige lahkemad tänusõnad selle toetuse eest, mida ta on osutanud alati ja eriti viimasel ajal. Ta õnnitles mind esimesena valimisvõidu puhul,” ütles Lukašenka. „Andke talle edasi, et Valgevenes on tal usaldusväärsed sõbrad, et Valgevene jääb Hiina Rahvavabariigi jaoks alati sõbralikuks riigiks.”

Samuti palus Lukašenka Hiina saadikul rääkida „sellest ebakonstruktiivsest positsioonist, millisel on Valgevene suhtes teatud riigid”.

„Eriti, mis on hämmastav, naabrid. Isegi eilse inauguratsiooni kohta oli mingi solvumine, mingid pretensioonid, et me ei teatanud poolakatele, leedulastele, ukrainlastele, tšehhidele või veel kellelegi, et selle ürituse läbi viime,” ütles Lukašenka. „Noh, minu arust Valgevene seaduste järgi ei pea me lääneriikidest kedagi ja üldse kedagi ette hoiatama. See on meie riigi siseasi. Ja kriitika on ainult üks: mitte mingisugune saladus, mitte mingisugune salastamine. Aga üldse, vaadake nende Telegrami kanaleid eelmisel päeval, need teatasid, et inauguratsioon tuleb 23. No vaat tuleb millelegi kindlaks jääda. Aga nagu te võisite eile märgata, presidendi korteež sõitis ebatraditsiooniliselt kogu rahva ees. Inimesed nägid seda. Nii et mingit saladust ei ole. Ma ei omista inauguratsioonidele, see ei ole minu esimene inauguratsioon, mingit suurt fantoomtähtsust. Tavaline tööolukord. Aga milleks nemad seda teevad? Et õhutada protestimeeleolusid, et tänavatele valguks rohkem inimesi. Me saame sellest aru ja oleme selleks valmis.”

Lukašenka eilse ametisse astumise tseremoonia aega ei teatatud ette ja seda ei kantud ka televisoonis üle.

Paljud Euroopa Liidu riigid ning USA ja Kanada teatasid, et ei tunnusta Lukašenkat vaatamata inauguratsioonile Valgevene seadusliku presidendina.

Lukašenka vastas ka sellele.

„Kisavad selle kohta, et nad midagi ei tunnusta meil. Teate, me ei ole kedagi palunud meie valimisi tunnustada või mitte tunnustada, tunnustada või mitte tunnustada uuesti valitud presidendi legitiimsust. Peaasi, et see on vastavuses meie maa konstitutsiooniga. Ja kui nad näevad mittevastavusi, las räägivad parem sellest,” lausus Lukašenka.