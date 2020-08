Lukašenka lubab valimisprogrammis keskmise palga viie aastaga kahekordistada

Lukašenka peamised hüüdlaused on „Koos Valgevene eest” ja „Riik rahva jaoks”. Peamiseks eesmärgiks nimetab ta riigi iseseisvuse säilimist ning juba loodu parandamist ja säilitamist. Lukašenka majandusprogramm lähtub hüüdlausest „Säilitamisest suurendamisele”. Kodanike sissetulekute suurendamise lubab Lukašenka teha majanduspoliitika peamiseks prioriteediks, mistõttu mingit šokiteraapiat ta läbi viima ei hakka, vahendab Interfax.

Lukašenka lubab maksimaalset toetust investoritele, eelkõige kodumaistele, sealhulgas lihtsustada äritegemise protseduure. Samuti lubab Lukašenka võrdsustada era- ja riigiettevõtete võimalused ja tingimused.

„Olukord on näidanud, kui tähtis on piirata riigi sõltuvust naftast ja gaasist, finantsidest ja teistest sfääridest. Lahendades need küsimused, järgime me ülemaailmset uute valdkondade loomise tendentsi,” öeldakse programmis.

Lukašenka kavatseb jätkata kõrgtehnoloogia, tuumaenergeetika, kosmoseprogrammi, digitaliseerimise ja rohelise majanduse arendamist.

Meditsiini ja hariduse lubab Lukašenka muuta tänapäevasemaks. Tasuliseks need ei muutu.