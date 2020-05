Lukašenka: lääneriigid ja Venemaa on võtnud koroonaviirusega võitlemisel omaks Valgevene meetodi

„Valgevene olukord viiruste ja teiste haigustega, mida meil on jätkunud ja jätkub, on talutav. Me ei ütle, et meil on kõik hästi, et me oleme juba oma õnnelinnu kinni püüdnud. Ei. Aga see meetod, mida me kasutame juba kolmandat kuud, annab oma tulemuse,” ütles Lukašenka uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

Lukašenka teatas, et „seda meetodit, seda teed kasutavad ka teised riigid”.

„Vaadake lääneriike: on tasapisi avanenud, on hakanud tööle majandus ja see on miljonid inimesed. Ja samal ajal kui suremus ületab neil ööpäevas kõiki surnuid Valgevenes nende kolme kuu jooksul,” lausus Lukašenka.

„Vaadake itta – meile sõbralik, kallis Venemaa avas ehituskompleksi, tööstusettevõtted, teised põhilised majandussektorid. See on 90 ja peale protsenti elanikkonnast, kes lähevad tööle. Rikas Venemaa, kellel on kogunenud tohutu kulla- ja valuutareserv ning rahvusliku heaolu fond. Ta on aru saanud, et võivad olla halvad tagajärjed,” lisas Lukašenka.

Eilse seisuga oli Valgevenes koroonaviirusega nakatunud 23 906 ja surnud 135 inimest. Viimase ööpäevaga nakatus 933 ja suri neli inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!