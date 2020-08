Lukašenka kutsus Valgevenesse „33 vägilase” probleemi arutama Venemaa ja Ukraina peaprokurörid

„Et lõpetada need tühjad jutud niinimetatud 33 vägilase asjus, palun ma peaprokuröri. Me rääkisime sel teemal eile pikalt Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Selge, millest jutt käis, massiteabevahendid on sellest juba teatanud. Minu seisukoht oli ühemõtteline: meil on Valgevene seadused, õigusrikkumised panid nad toime Valgevene territooriumil. Kõike seda, mis meil täna uurimiskomitees selgus, me teame,” ütles Lukašenka, vahendab Interfax.

Lukašenka leiab, et kolme riigi peaprokurörid peavad kokku tulema, võtma ette Valgevene seadused ja rahvusvahelised kokkulepped, kuulama ära Valgevene uurimiskomitee ja KGB ettekanded ning probleemi lahendama.

„Kui nad ei tule, lahendame küsimuse meie ilma nendeta,” lisas Lukašenka, lubades tegutseda „eranditult seaduste ja, väga tähtis nüanss, inimlikkuse alusel”.

„Me lahendame selle probleemi. Mingit politiseerimist olema ei peaks,” rõhutas Lukašenka. „Meile ei ole vaja ei poliitilisi ega majanduslikke näitemänge. Ja meid tagajärgedega hirmutada pole ka vaja. Me teame kõiki tagajärgi. Ei ole vaja hirmutada meid ameeriklaste, natolastega. Ameeriklased ega natolased ei ole siia 33 meest saatnud, kui jutt juba sellele läks.”

Valgevenes vahistati 29. juulil 33 väidetavat Vene erasõjafirma Wagner palgasõdurit, kelle eesmärk olevat olukorra destabiliseerimine 9. augustil toimuvate presidendivalimiste eel.

Ukraina on asjaga seotud seetõttu, et osa vahistatutest on osalenud sõjategevuses Donbassis ja nad võidakse Ukrainale välja anda.

Moskvas eitatakse kavatsust sekkuda Valgevene siseasjadesse ja on väljendatud lootust, et vahistatud vabastatakse kiiresti. Venemaa võimude väitel olid erasõjafirma võitlejad läbi Minski teel kolmandasse riiki ega teinud midagi seadusevastast.

Oma 4. augusti kõnes rahvale ja parlamendile ütles Lukašenka, et vahistatud on tunnistanud, et ei kavatsenud kolmandasse riiki lennata, vaid olid saadetud Valgevenesse käsuga „oodata”.