Lukašenka kurtis tõelise patriotismi puudumise üle Valgevene meeste hulgas

Üks kohtumise teemadest oli vastutegevus „destruktiivsetele jõududele, mis püüavad riiki kõigutada” ja noorte kasvatamine patriotismi vaimus, vahendab RIA Novosti.

„Või mitte ainult kõigutada, vaid kummuli ajada. Me näeme, et üks peamistest puudujääkidest selles olukorras on tõelise patriotismi puudumine eriti meie meestel,” kuulutas Lukašenka.

Eelkõige on see probleem Lukašenka sõnul olemas nende juures, kes ei ole läbinud ajateenistust, „ei ole proovinud seda leiba”. Lukašenka pidas silmas tudengeid.

„Tõsi, on ka läbinute hulgas, aga need on üksikud. Seega on meil patriootilises kasvatuses suur lünk, see tuleb likvideerida. Millisel viisil me seda teeme?” küsis Lukašenka kaitseministrilt.

Lukašenka küsis ka, milline on olukord relvajõududes.

„Te töötate juba piisavalt palju aega ministri ametis. Me oleme sel perioodil läbinud tõsise etapi, meil on tulnud väeosasid mobiliseerida, liikuma ajada ja liigutada ohtlikumatele suundadel, nagu meile siis tundus ja ka praegu. Pärast kõiki meie toiminguid, errusaatmisi ja kiiret teenistusse kutsumist, milline on relvajõudude seisund, millised on peamised probleemid?” küsis Lukašenka.