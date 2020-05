Lukašenka koroonapoliitikat kritiseerinud Vene Pervõi Kanali ajakirjanik saadeti Valgevenest välja

„Mind saadeti välja, praegu olen juba Venemaa territooriumil. Sellise otsuse võttis vastu välisministeeriumi komisjon ja mulle kui Venemaa kodanikule tehti ettekirjutus lahkuda Valgevenest enne 6. mai keskööd. Mingeid ametlikke kirju ja otsuseid selle kohta ma kätte ei saanud, aga neid ei olnudki plaanis mulle anda, nii palju, kui mina aru sain,” ütles Krutšinin Valgevene portaalile TUT.by, vahendab Interfax.

Krutšinini sõnul talle passi templit sissesõidukeelu kohta ei löödud, nii et ta võib põhimõtteliselt iga hetk naasta.

Lisaks Krutšininile kaotas akrediteeringu ka Pervõi Kanali operaator, kes on aga Valgevene kodanik.

Akrediteeringu äravõtmisest teatas ka Valgevene riiklik telekanal Belarus-1, mille teatel oli põhjus uudislugu koroonaviirusealasest olukorrast Valgevenes, mis väidetavalt sisaldas „valeinformatsiooni”. „Täna võttis Valgevene välisministeerium Pervõi Kanali võttegrupilt seaduse järgi ära akrediteeringu koos hoiatusega: ollakse valmis ka karmimateks meetmeteks,” teatas Belarus-1.

Kolmapäeval oli Pervõi Kanali eetris uudislugu Valgevene linnast Stoubtsõst, milles räägiti „koroonaviirusealase olukorra järsust halvenemisest Valgevenes”. Räägiti ka sellest, et ametlik statistika kohalikes elanikes usaldust ei ärata. Selle illustreerimiseks näidati panoraamkaadrit kohalikust surnuaiast.

Teisipäeval teatas Valgevene president Aljaksandr Lukašenka, et Vene Pervõi Kanal levitab valeuudiseid koroonaviiruse kohta Valgevenes. „Valeuudis Vene Föderatsiooni riiklikult Pervõi Kanalilt – nad seal ütlesid: imeväike testimine. (...) Mille eest meid kritiseeritakse? Vaadaku, mis neil endal toimub,” pahandas Lukašenka.

Lukašenka arvates levitatakse eelarvamuslikku informatsiooni Valgevene kohta seetõttu, et seal on mindud teist teed. „Midagi ei meeldi: ei läinud sama teed, nad elavad veel vaesemalt ja veel kavatsevad paraadi läbi viia, kui teatud riikides on see ära jäetud,” ütles Lukašenka Venemaale viidates. Lukašenka korraldab 9. mail Minskis võiduparaadi mingit hinnaalandust tegemata ja on kutsunud sinna ka kõiki endise Nõukogude Liidu riikide juhte.