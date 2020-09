Lukašenka kirjeldas põhjalikult USA juhitud „Valgevene hävitamise stsenaariumi”

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: ANDREI STASEVICH / POOL, EPA

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka teatas eilsel kohtumisel riigi „poliitilise aktiiviga”, et ettevalmistused praeguse olukorra tekitamiseks on toimunud viimased 10 aastat ja koostati spetsiaalne stsenaarium riigi hävitamiseks. Peamised agressorid on Lukašenka sõnul USA ja mõned Euroopa riigid.