Lukašenka: kes puutub sõjaväelast, peab lahkuma vähemalt ilma käteta

„Need, kes lähevad täna raudteele, need, kes riputavad fašistlikke lippe elektriliinidele, ühesõnaga need, kes täna püüavad lõhkuda, destabiliseerida riigi infrastruktuuri, peavad teadma: alates tänasest päevast, eriti kodanike korterites, kuhu nad peituvad, vangi me kedagi ei võta,” ütles Lukašenka täna kohtumisel siseministeeriumi kollektiiviga, vahendab riiklik uudisteagentuur BelTA.

„Kui keegi puutub sõjaväelast (ma tegin juba kindralitele märkuse), peab ta lahkuma sealt vähemalt ilma käteta. Ma räägin seda avalikult, et kõik mõistaksid meie edaspidist otsustavust. Edasi on kõik. Meil pole taganeda kuhugi ja me ei kavatsegi taganeda. Kes on valmis, hakkame tegutsema,” ütles Lukašenka.

„Me olime kannatlikud. Ma märkisin kohe: on punased jooned. Ja annaks jumal, et keegi neid ei ületaks. Nad on need ületanud paljudel suundadel,” lausus Lukašenka.

Lukašenka arvates on sanktsioneerimata aktsioonide korraldajad ja nendes osalejad „juba läbinud värviliste revolutsioonide metoodikas seitse või kaheksa erinevat etappi ja jõudnud viimaste juurde, mida iseloomustab radikaliseerumine”.

Sellega seoses leiab Lukašenka, et tuleb reageerida „ilusasti, et kellelgi poleks millestki kinni hakata”. „Me ei ela täna vaakumis. See ei ole eelmise sajandi keskpaik. Ajad on muutunud ja te näete ja teate seda suurepäraselt. Ja ainult see võidab, kellel on raudne tahe ja kannatus,” kuulutas Lukašenka.