Lukašenka käsutuses on väidetavalt 18 residentsi ja Valgevene riik on tema isiklik äri

Sellest, mille poolest Lukašenka veel rikas on, rääkis Moskovski Komsomoletsile politoloog Andrei Suzdaltsev.

„Lukašenka esineb Valgevene rahva ees traditsiooniliselt purupaljana. 20 aasta jooksul on riik saanud Venemaalt 133 miljardit dollarit, aga valgevenelased elavad endiselt puhtalt, aga vaeselt. Olles klassikaline autoritaarne liider, on Lukašenka sunnitud pidevalt teleekraanidel olema ja oma joont hoidma... Sealjuures on Lukašenkal 16-18 residentsi, millest kolm asuvad Venemaal: üks Gelendžikis, teine Sotšis ja kolmas Jaltas. Nii et valgevenelased Krimmi Vene omaks ei tunnista, aga Lukašenkat see ei puuduta. Lisaks sellele on Lukašenka alati väga kallilt rõivastatud. Isegi tema delegatsiooni liikmetel on kallid kuldkellad. Ametlikult on kõik see riigi oma, aga me ju mõistame, et riik, see on Lukašenka. Aga on ka isiklik raha. Esimest sissetulekut hakkas ta saama pärast ühise tollitsooni käikulaskmist Venemaaga 1995. aastal. Kohe hakkas meile (Venemaale - toim) sisse voolama sigarette, kanakoibi jne. Lukašenka teenis salakaubaga esimesed miljardid dollarid. Pärast sai allikaks Vene energiakandjate müümine. Lukašenka äri kontrollib tema perekond: lapsed, naised, nende sugulased jne. Pluss on niinimetatud „ring”, mis koosneb oligarhidest, kes töötavad nii oma rahaga kui ka presidendi rahaga.”

Küsimusele, kus nad oma raha hoiavad, vastas Suzdaltsev, et informatsioon on varjatud, mistõttu on seda keeruline öelda.

„Aga kuulduste järgi on Lukašenka perekonna varandus 12-16 miljardit dollarit. Loomulikult ei ole nad seda kartuliga teeninud. Kuni 2012. aastani hoiti raha osaliselt Süürias, pärast algas sõda ja raha viidi välja, veel osa oli Küprosel, aga hiljem hakkasid kohalikud võimud oma kliente pitsitama ja ka sealt tuli ära minna. Veel üks tagavara on oletatavasti Kataris ja Araabia Ühendemiraatides.