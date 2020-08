Lukašenka käsutuses on väidetavalt 18 residentsi ja Valgevene riik on tema isiklik äri

Kuigi Valgevene keskvalimiskomisjon teatas 15. juulil, et president Aljaksandr Lukašenkal ei ole mingit kinnisvara, autot ega osalusi, kirjutas Vene ajaleht Moskovski Komsomolets samal päeval, et tal on 18 residentsi.

Kunagi püüdis endast askeetvalitseja muljet jätta Jossif Stalin, kes jättis endast maha vaid vormikuue ja piibu. Teisalt, milleks diktaatorile isiklik omand, kui talle kuulub kogu maa. Ütled Valgevene ja mõtled Lukašenka.

„Lukašenka esineb Valgevene rahva ees traditsiooniliselt purupaljana. 20 aasta jooksul on riik saanud Venemaalt 133 miljardit dollarit, aga valgevenelased elavad endiselt puhtalt, aga vaeselt. Olles klassikaline autoritaarne liider, on Lukašenka sunnitud pidevalt teleekraanidel olema ja oma joont hoidma... Sealjuures on Lukašenkal 16-18 residentsi, millest kolm asuvad Venemaal."