Lukašenka käskis „maidanidele õhutava” välismeedia Valgevenest välja saata

„Ja ka valitsuses meil, välisministeeriumis kõik istuvad, ootavad presidendi käsku. Mis suhtumine see riigis on? BBC, Vabadus, Vaba Euroopa ja nii edasi, need stream’id... Ma isegi ei räägi tendentslikkusest, nad ju kutsuvad massirahutustele. Miks te seda talute? Teie ju nad siia akrediteerisite,” väljendas Lukašenka nõupidamisel nördimust, vahendab riiklik uudisteagentuur BelTA.

Lukašenka juhtis tähelepanu vajadusele „võtta sellistes olukordades tarvitusele vastavad meetmed, vaatamata valimiseelsele perioodile”.

„Ei ole vaja oodata mingit valimiskampaania lõppu. Saatke siit välja, kui nad ei järgi meie seadusi ja kutsuvad inimesi maidanidele,” lausus Lukašenka.

Presidendivalimised toimuvad Valgevenes 9. augustil.