Lukašenka hoiatas Venemaa peaministrit lääneriikide „jõleduste” eest ja kuulutas Navalnõi mürgitamise võltsinguks

„Nad teavad, et Venemaal on valimised, enne neid valimisi tuleb sokutada mingi jõledus. Me arvame, et mõeldakse veel midagi välja. See on nende stiil. See on nende nägu,” lausus Lukašenka, vahendab RBK.

Lukašenka rääkis Mišustinile ka sellest, et Valgevene luure olevat vahelt võtnud vestluse Varssavi ja Berliini vahel, milles arutati Vene opositsionääri Aleksei Navalnõi mürgitamist. Lukašenka sõnul on informatsioon juhtunu kohta võltsitud.

„Mingit Navalnõi mürgitamist ei ole olnud,” kuulutas Lukašenka, kes lubas saadud andmed Vene kolleegidele edastada.

Venemaal toimuvad regioonide juhtide ja seadusandlike kogude valimised 13. septembril.