Lukašenka: andsin esimest korda korralduse viia relvajõud täielikku lahinguvalmidusse

"Minu jaoks on kõige murettekitavam see, et sellele siseolukorrale lisati väline tegur. Me näeme tõsist NATO vägede liikumist meie piiride vahetus läheduses Poola ja Leedu territooriumil," ütles Lukašenka kohtumisel sõjaväejuhtidega Hrodnas.

"NATO väed liiguvad meie piiridele," väitis Lukašenka, kutsudes kaitseministeeriumi juhtkonda üles "karmimate meetmete tarvitusele võtmisele Valgevene territoriaalse terviklikkuse kaitseks".

Ta märkis, et esimest korda 25 aasta jooksul tuli tal teha kõige tõsisem otsus - viia relvajõudude põhiosad täielikku lahinguvalmidusesse ja saata väed läänesuunale.

Valgevene juht leidis, et NATO riigid osutavad sõjalist toetust Valgevene olukorra destabiliseerimiseks. NATO peasekretär Jens Stoltenberg rõhutas aga neljapäeval, et allianss ei ohusta Valgevenet mitte ühelgi moel ning kõik selle liikmed toetavad riigi suveräänsust.

Varasemal Valgevene julgeolekunõukogu istungil käskis Lukašenka kaitseministeeriumil pöörata erilist tähelepanu NATO vägede liikumisele Poolas ja Leedus, märkides, et NATO püüab olukorda Hrodnas destabiliseerida.