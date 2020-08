Lukašenka andis lahinguvalmiduses sõjaväele korralduse reageerida läänepiiril aset leidvatele rikkumistele eelneva hoiatuseta

65-aastane Lukašenka andis kaitseminister Viktar Hreninile vastava korralduse laupäeval, kui ta külastas sõjaväepolügooni Poola ja Leedu piiri lähedal asuvas Hrodna oblastis, vahendab Valgevene riiklik uudisteagentuur BelTA.

"Mingit hoiatust ei saa olema. Oleme neid juba hoiatanud. Kui nad riigipiiri rikuvad, reageerime ilma hoiatuseta," ütles Lukašenka.

Valgevene president andis laupäeval käsu viia riigi relvajõud täielikku lahinguvalmidusse, põhjendades seda väidetava tegevusega just riigi läänepiiri taga.

Lukašenka väitel oli tegemist esimese korraga tema ametiaja - viimase veerandsaja aasta - jooksul, mil Valgevene väed viiakse täielikku lahinguvalmidusse.

"Me näeme NATO vägede tõsist liikumist meie piiride vahetuse läheduses Poolas ja Leedus," rääkis ta, kutsudes kaitseministeeriumi juhtkonda üles "karmimate meetmete tarvitusele võtmisele Valgevene territoriaalse terviklikkuse kaitseks".

"On näha, et nad juba tirivad siia alternatiivset presidenti, nad teevad seda tõsiselt, lääneriigid pommitavad meid avaldustega rahastamisest ja abist," lisas Lukašenka. "Sõjaline abi on ilmne, see tähendab NATO vägede meie piirile lähemale toomist."

"Nad teevad kõik võimaliku, et tuua siia niinimetatud uus president. Too pöördub lääneriikide, antud juhul NATO poole palvega kaitsta elanikkonda. Nad toovad oma väed ja Valgevene saatus on sama hästi kui otsustatud," jutustas Lukašenka.

NATO lükkab Lukašenka jutu ümber

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles neljapäeval, et allianss ei ohusta Valgevenet mitte mingilgi moel ning kõik selle liikmed toetavad Valgevene suveräänsust.

Stoltenberg lükkas ühtlasi tagasi Lukašenka süüdistuse, mille kohaselt allianss justkui oma vägesid Valgevene läänepiirile koondab.

"Mingit NATO-jõudude koondamist piirkonnas ei ole. NATO rahvusvaheline kohalolek selle idatiival ei ohusta ühtki riiki. See on rangelt kaitse-eesmärgiline, tasakaalustava iseloomuga ning mõeldud tülide ennetamiseks ja rahu säilitamiseks," teatas alliansi peasekretär.