Lõunakorealane Choe In-guk siirdus elama Põhja-Koreasse, kuhu olid kunagi läinud juba tema vanemad

Põhja-Korea riigimeedia teatel hakkab Choe elama Põhja-Koreas ja tegelema taasühinemisküsimustega, vahendab BBC News.

Choe on 73-aastane Lõuna-Korea kodanik, aga tema isiklikust elust või poliitilistest vaadetest on teada vähe.

Tema vanemad on aga kõige kõrgetasemelisemate lõunakorealaste hulgas, kes on kunagi Põhja-Koreasse üle läinud. See juhtus 1980. aastatel.

Choe saabumisest Pyongyangi teatas Põhja-Korea riigimeedia, mis näitas sooja vastuvõttu sealsete ametnike poolt.

„Elada riigis ja järgida seda riiki, mille eest ma tunnen end tänulikuna, on tee minu vanemate jäetud testamendi kaitsmiseks,” ütles Choe Põhja-Korea propagandaveebilehe Uriminzokkiri teatel. „Niisiis otsustasin ma elada alaliselt Põhja-Koreas, kuigi hilinenult.”

Choe on teadete kohaselt viimastel aastatel sagedasti Põhja-Koread külastanud, sealhulgas käis ta 2016. aastal oma ema matusel.

Tema isa Choe Tok-sin oli 1960. aastatel Lõuna-Korea välisminister.

1970. aastatel emigreerus ta USA-sse, kus temast sai Lõuna-Korea sõjalise juhi Park Chung-hee valitsuse terav kriitik.

Järgmisel aastakümnel siirdus ta koos naise Ryu Mi-yongiga Põhja-Koreasse. Mõlemast said uuel kodumaal poliitilise eliidi liikmed.