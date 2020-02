Lõuna-Soomes leiti merest surnukeha, mis arvatavasti kuulub septembris kadunud Eesti kalamehele

Surnukeha oli tõusnud pinnale ja triivinud randa, kus selle avastas üks kalamees. Pealtnägija ütles ajalehele Loviisan Sanomat, et surnukeha viidi rannalt minema eile pärastlõunal.

Eesti mehe tütar sai tundmatu mehe surnukeha leidmisest teada Loviisan Sanomatelt. Politseilt sai ta täna kinnituse, et piirkonnast leiti pikka aega vees olnud tundmatu mehe surnukeha.

Mehe isiku tuvastamiseks on politsei sõnul vaja DNA proovi või hambakaarti. Tütar andiski selle tarvis DNA proovi. Tütar ütles, et usub, et tegemist on tema isaga.

Kriminaalkomissar Jonna Ohinmaa Ida-Uusimaa politseist ütles Loviisan Sanomatele, et ei kommenteeri praeguses faasis midagi ja politsei teavitab vajaduse korral uutest arengutest.

Eesti mees tunnistati kadunuks 2019. aasta 20. septembril kell 16.51, kui merepäästekeskusele teatati, et roheline sõudepaat triivib tühjalt Pernaja lahel Högholmeni saarest lõunas.

Paadis oli elektripäramootor, üks kala ja kalastustarbeid. Paadi lähedal ulpis veel muid esemeid, mis arvati olevat sellega seotud. Paadi leidmistkoht on umbes paari kilomeetri kaugusel surnukeha leidmiskohast.

1957. aastal sündinud Eesti meest otsiti vabatahtlikke kaasates tulemuseta mimeid nädalaid. Otsingutele kaasati ka koerad, sukeldujad, droon ja traalimisvahendid.