Lõuna-Soome lubatakse kuni 30 sentimeetrit lund, Helsingi politsei õhutab koju jääma

Huutoneni sõnul oli hommikul pärast kella seitset Lääne-Soomes juba sadanud 5-10 sentimeetrit lund.

„Lõuna- ja Lääne-Soomes võib päeva jooksul tulla isegi 20-30 sentimeetrit lund ja mujal riigis tuleb laialdaselt 10-20 sentimeetrit,” ütles Huutonen.

Huutonen hoiatas lisaks ka tugevate tuuleiilide eest, mille kiirus võib rannikualadel ulatuda üle 20 meetri sekundis.

Päris-Soome maakonna päästeteenistusest öeldi varahommikul Ylele, et liiklusõnnetustest on öö jooksul pääsetud. Seevastu on saadud teateid mõnede tuule murtud puude kohta.

Hommikuse töölesõidu käigus oli Helsingi ümbruses kella 7.30-ks juba toimunud vähemalt kaks õnnetust.

Helsingi päästeteenistus palus juba eile halbade teeolude tõttu asjatut autoga liikumist vältida. Ka Helsingi politsei pöördus autojuhtide poole ja õhutas kaaluma täna kodus töötamist, kui vähegi võimalik. Kui kodus töötamine ei ole võimalik, tuleks töölesõiduks vähemalt varuda piisavalt aega ja kannatust. Vabal ajal sõitmise korral tuleks vältida tipptunde.

Lumipyryn takia poliisi pyytää autoilijoita harkitsemaan etätyöpäivän pitämistä huomenna, jos mahdollista. Ainakin työmatkaan on syytä varata riittävästi aikaa ja malttia. Myös vapaa-ajan autoilua on syytä välttää aamu- ja iltaruuhkan aikoihin. #poliisi #Helsinki #liikenne pic.twitter.com/qWYujekxyX — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) January 11, 2021

Helsingi tänavate hoolduse eest vastutava ettevõtte Stara vastutav töödejuhataja Jari Kyngäs ütles, et suur osa tehnikast oli liikvel juba pärast kella kuut hommikul. Lumekaoseks valmistuti juba eile, viies vana lume kesklinnast minema.