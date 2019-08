Lõuna-Prantsusmaal on vargad kolmest külast minema viinud kirikukellad

Kõigepealt käisid vargad Marseille’st 80 kilomeetri kaugusel kirdes asuvas Ginasservis’s, kus 21. juulil varastati kahest erinevast kirikust kaks 50 ja 80 kilo kaalunud pronkskella, millest üks oli pärit 1737. ja teine 1867. aastast, vahendab AFP.

Ajalehe Le Parisien teatel pidid vargad ühe kabelini jõudmiseks läbima surnuaia ja kella mahavõtmise käigus kahjustati kiriku katust.

10. augustil käidi eelmisest kohast 25 kilomeetri kaugusel Brue-Auriacis, kust viidi 12. sajandi romaani stiilis kirikust kaasa 85-kilone kell.

Eelmisel nädalal oli Esparron-de-Pallières’i kord. Ka seal jäi 12. sajandist pärit romaani stiilis kirik ilma 50-kilosest kellast.

Juurdlust juhtiv prokurör Pierre Arpaia ütles, et pole veel selge, kas vargused on omavahel seotud. Kellad on tema sõnul kas maha müüdud või üles sulatatud pronksi saamiseks.

Le Parisieni allika sõnul on olemas elav kirikukellade must turg, kus ühe kella eest võib kollektsionääride käest saada kuni 20 000 eurot.