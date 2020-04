Lõuna-Korea väidab, et Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un on elus ja terve

„Meie valitsuse seisukoht on kindel,” ütles Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini välispoliitikaalane tippnõunik Moon Chung-in CNN-ile. „Kim Jong-un on elus ja terve. Ta on viibinud alates 13. aprillist Wonsani piirkonnas. Mingeid kahtlasi liikumisi pole seni tuvastatud.”

Küsimused Kimi tervise kohta esitati pärast tema vanaisa sünnipäeva tähistamist 15. aprillil. Neli päeva enne seda oli Kimi riikliku uudisteagentuuri KCNA andmetel nähtud poliitbüroo istungil.

CNN teatas eelmisel nädalal USA ametnikule viidates, et USA uurib luureandmeid, mille järgi on Kim suures ohus pärast operatsiooni. Teine USA ametnik ütles CNN-ile, et mure Kimi tervise pärast on usutav, aga selle tõsidust on raske hinnata.

Lõuna-Koreas paiknev uudisteportaal Daily NK teatas varem, et Kimile tehti teadete kohaselt südame- ja veresoonkonna protseduur „ohtra suitsetamise, ülekaalulisuse ja ületöötamise” tõttu. Daily NK lisas, et Kimi ravitakse pärast seda Hyangsani maakonnas.

Daily NK teatas ka, et pärast hinnangu andmist, et Kimi seisund on paranenud, naasis teda ravinud arstide meeskonna enamik liikmeid 19. aprillil Pyongyangi, aga osa jäi tema paranemist jälgima.

Eile teatas Põhja-Korea Töölispartei häälekandja Rodong Sinmun, et Kim tänas töölisi, kes aitasid ümber kujundada Samjiyoni linna. See ei ole esimene kord, kui Põhja-Korea meedia on teatanud Kimi tegevusest pärast teadete ilmumist tema võimalike terviseprobleemide kohta.

USA Põhja-Korea asjadele pühendunud veebileht 38 North avaldas laupäeval satelliidifoto, mis uurijate andmetel näitab, et ilmselt Kim Jong-unile kuuluv rong seisab vähemalt alates 21. aprillist raudteejaamas, mis teenindab Kimi luksuslikku Wonsani kompleksi riigi idarannikul.

Rongi seal paiknemine ei tõesta, et Kim ise Wonsani kompleksis viibib, aga annab kaalu teadetele, et ta seal on, teatas 38 North.

38 Northi teatel on jaam, kus rong seisab, reserveeritud Kimi perekonna poolt kasutamiseks. Satelliidifotode järgi ei olnud rongi seal 15. aprillil ja see saabus millalgi enne 21. aprilli. Rong oli samas kohas 23. aprillil, aga oli valmis pandud lahkumiseks.