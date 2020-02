Lõuna-Korea teatas koroonaviiruse juhtumite arvu hüppelisest kasvust: ööpäevaga üle 800 nakatunu

USAs on terviseametnikud mures, et koroonaviirus levib seal lääneranniku kogukondade kaudu pärast seda, kui kolm inimest - üks Oregonis, üks Californias ja üks Washingtonis - nakatatusid teadmata viisil. Tuvastatud patsientideks olid vanem naine Põhja-Californias, kellel olid kroonilised tervisehäired, keskkooliõpilane Washingtonis, ja põhikooliõpetaja Oregonis. Keegi neist ei ole hiljuti välismaale reisinud ega ole teadaolevalt olnud tihedas kontaktis mõne reisija või nakatunud inimesega, teatasid võimud reede õhtul.

Uue koroonaviiruse tagajärjel hukkunute arv on väljaspool Hiinat kõrgeim Iraanis. Ametlikult on surmajuhtumeid seal vähemalt 34, kuid arvatakse, et tegelik arv võib olla oluliselt suurem. Terviseametnikud on rääkinud sadadest ohvritest, ent riik keeldub neid numbreid kinnitamast. USA on karmistanud ka oma reisinõuandeid, tõstes Iraani ja Itaalia reisihoiatuse kolmandale tasemele, soovitades inimestel sinna reisimist tungivalt vältida.

Austraalia kehtestas samal ajal reisikeelu Iraani (samasugune keeld on ka Hiinale) pärast seda, kui võimud teatasid, et nad üritavad leida kuni 40 inimest, kes võisid Queenslandis kohtuda Iraanist naasnud kosmeetikuga, kellelt võetud proovi tuli tagasi positiivsena.

Suurbritannia valitsus kinnitas laupäeval, et kodumaalt lahkunud britt kuulub kuue reisija hulka, kes surid pärast kruiisilaeval Diamond Princess koroonaviirusesse nakatumist. Välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et „toetame Jaapanis hukkunud briti mehe perekonda, kes on ühenduses kohalike võimudega. Meie kaastunne ja mõtted on lahkunud mehe perega sel raskel ajal. ”