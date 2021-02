Lõuna-Korea peaminister sihib karjaimmuunsust sügiseks

Lõuna-Korea oli üks esimesi riike, mida pandeemia eelmisel aastal tabas ning riigist sai massilise testimise ja agressiivse kontaktide jälitamise eeskuju, aga vaktsineerimine on seal kulgenud palju aeglasemalt.

Meditsiinipersonali vaktsineerimine haiglates ja hooldekodudes algab alles sel nädalal.

Lõuna-Koreas on eesmärk süstida järgmise kuu jooksul AstraZeneca ja Pfizeri/BioNTechi vaktsiini umbes 800 000 inimesele.

Peaminister Chung kaitses intervjuus hilist vaktsineerimise algust ja ütles, et see on võimaldanud Lõuna-Korea ametnikel näha, kuidas on vaktsiin mujal käitunud.

„See ei ole saavutamiseks lihtne eesmärk, aga meie eesmärk on viia esimene osa vaktsineerimisest 70 protsendil elanikkonnast lõpule kolmanda kvartali lõpuks septembris. Ma usun, et see on võimalik,” ütles Chung.

Valitsus on tellinud Lõuna-Korea 55 miljonile elanikule enam kui piisavalt vaktsiini, aga suuremat osa sellest pole oodata enne kui juuli paiku. See jätab vaktsineerimiseks aega vaid paar kuud, et eesmärk saavutada.

Soul lootis aasta lõpuks valmis saada ka oma vaktsiini, aga see paistab nüüd ebatõenäoline. Kodumaise vaktsiini lootus oli ilmselt üks põhjus, miks valitsus ravimifirmadega nii kaua läbirääkimisi pidas.

Lõpuks sõlmis Lõuna-Korea lepingud Pfizeri ja Modernaga jaanuari lõpus, aga kohalik meedia oli selleks ajaks juba jõudnud palju kära tõsta.

Lõuna-Koreas tavaliselt massivaktsineerimistest kõrvale ei hoita, aga viimane küsitlus näitas, et vaid umbes 45% küsitletutest on valmis endale koroonavaktsiini süstida laskma, kui nende aeg saabub. Veel 45% ütles, et tahab vaktsineerimist edasi lükata, et olukorda jälgida. Vaktsineerimisest keelduda lubas viis protsenti.

Chung usub, et inimesi saab veenda.

„Kindlasti, mõned võivad vaktsineerimise vastu olla, aga see valitsus julgustab rohkem inimesi süsti saama... Kui vaktsiin osutub nii efektiivseks kui lubatud ja kui tõesti karjaimmuunsus saavutatakse, kui 70% on vaktsineeritud, võivad korealased selleks sügiseks normaalse elu tagasi saada,” ütles Chung.