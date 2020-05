Lõuna-Korea luure teatel pole mingeid märke, et Kim Jong-unile oleks tehtud südameoperatsioon

Kim ei ilmunud hiljuti avalikkuse ette 20 päeva järjest ega osalenud oma vanaisa, riigi rajaja Kim Il-Sungi sünniaastapäeva tähistamisel, mis on üks olulisemaid tähtpäevi Põhja-Koreas, vahendab BBC News.

Mõned meediaväljaanded väitsid, et Kim on raskelt haige, ja mõned, et ta on sootuks surnud. Äsja ilmus ta aga välja väetisetehase avamisel ja näis olevat hea tervise juures.

Lõuna-Korea luureteenistuse juht Sun Hoon esines täna parlamendikomitee ees ja ütles, et ei ole mingeid märke selle kohta, et kuulujutud Kimi tervise kohta vastaksid tõele, vahendas Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap.

Sun ütles, et Kim on sel aastal avalikkuse ette ilmunud 17 korda. Tavapäraselt oleks ta selleks ajaks aastas avalikkuse ette ilmunud 50 korda.

Seda võib aga seletada koroonaviiruse pandeemiaga, ütles üks Lõuna-Korea parlamendikomitee liige, kuigi Põhja-Koreas ametlikult koroonaviirust ei ole.

„Ei saa välistada, et Põhja-Koreas on haiguspuhang,” ütles Lõuna-Korea parlamendi liige Kim Byung-kee. „Kim Jong-un keskendus siseasjade konsolideerimisele, nagu relvajõud ning partei ja riiklikud kohtumised, ning koroonaviiruse mured on veelgi piiranud tema avalikku tegevust.”