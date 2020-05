Lõuna-Korea lootus tavaellu naasmisest jäi üürikeseks? Ööklubidel ja baaridel tuli uute nakkuskollete tõttu jälle uksed sulgeda

Minge välja, suhelge ja nautige, teatas Lõuna-Korea valitsus oma inimestele sel nädalal, kuulutades alanuks "uut laadi igapäevase elu" - hoides samal ajal tähelepanelikult silma peal igasugustel märkidel võimalikust teisest lainest ja olles valmis piirangute taastamiseks, kirjutab ajaleht The New York Times.

See ei võtnud kaua aega.

Laupäeval, n-ö uue elu neljandal päeval, käskis Souli meer kõik pealinna baarid ja ööklubid pärast kümnete uute koroonaviirusesse nakatunute avastamist taas teadmata ajani sulgeda.

Lõuna-Korea tõkestas pandeemia leviku algselt nii edukalt, et sellest sai teistele riikidele eeskuju, kuidas peatada suur haiguspuhang ilma oma majandust liigselt halvamata, nagu seda otsustati teha mitmetes teistes riikides. Nüüd proovib riik teha midagi sama keerulist: liikuda järk-järgult, ohtu vältides lähemale millelegi, mis sarnaneb igapäevaeluga.

Valitsusametnikud, tervishoiutöötajad ja suur osa üldsusest teavad hästi, et kuni vaktsiini pole, põhjustavad leevendatavad piirangud rohkem nakatumisi ja võib-olla ka rohkem surmajuhtumeid. Trikk on seda teha ilma, et nakkus saaks suure hooga tagasi tulla.

Foto: Scanpix

Teised rahvad, kes on oma ühiskonna innukalt taasavanud, kuid kardavad tagajärgi, jälgivad tähelepanelikult Lõuna-Koreas toimuvat.

"Teine laine on möödapääsmatu," ütles valitsuse katastroofide ohjamise keskuse juhtiv epidemioloog Son Young-rae. "Kuid me rakendame kogu ühiskonda hõlmavat jälgimis- ja kontrollisüsteemi, et suudaksime ära hoida [nakatumiste] plahvatusliku kasvu sadadesse või tuhandetesse juhtumitesse, nagu meil oli varem."

"Me loodame aeglustada levikut ja hoida selle väiksemate juhuslike haiguspuhangute tasemel, loodetavasti 20 kuni 30 juhtu, mis tulevad ja lähevad," ütles Son, lisades, "et saaksime nendega hakkama samal ajal, kui inimesed jätkavad oma igapäevast elu.”

Lõuna-Koreas on COVID-19 diagnoosi saanud 11 000 inimest, kellest 256 on jätnud oma elu. Riik on aga suutnud leviku aeglustada sadadest igapäevastest nakatumisest viimaste nädalate umbes 10-ni päevas.