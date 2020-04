Lõuna-Korea: Covid-19 võib paranenutel teistkordselt välja lüüa

Vähemalt poolsada Lõuna-Koreas paranenuks kuulutatud patsienti on taas andnud positiivse proovi, teatas keskuse peadirektor Jeong Eun-kyeong, öeldes, et uuesti nakatumise asemel võis neis inimestes viirus uuesti aktiveeruda, vahendab uudistekanal Bloomberg.

"Kuigi peame taasaktiveerumist suurema tõenäosusega võimaliku põhjuseks, viime selle kohta läbi põhjaliku uuringu," ütles Jeong. "On mitmeid juhtumeid, kus patsient annab ravi ajal ühel päeval negatiivse ja teisel päeval positiivse proovi."

Tervishoiujuhendi kohaselt loetakse Lõuna-Koreas patsient koroonaviirusest täielikult paranenuks juhul, kui ta on andnud 24-tunnise intervalliga kaks negatiivset testi.

Jeong ütles, et haiguste tõrje ja ennetamise keskus viib juhtumite põhjal läbi epidemioloogilise uuringu.



Hirm taastunud patsientide taasnakatumise ees kasvab ka Hiinas, kus viirus esmakordselt mullu detsembris ilmnes, et mõned patsiendid haigestusid - ja isegi surid viiruse tagajärjel - pärast väidetavat paranemist ja haiglast lahkumist. On vähe teada, miks see juhtub, ehkki mõned usuvad, et probleem võib seisneda testide tulemuste ebakõlas.

Täna hommikuse seisuga oli Lõuna-Koreas tuvastatud 10 384 nakatunut, kellest 6776 on kuulutatud paranenuks, selgub Johns Hopkinsi ülikooli andmetest. Elu on jätnud 204 Lõuna-Korea elanikku.

