Lõuna-California rannikul põleb paat, kadunud on üle 30 inimest

Los Angelesi rannavalveteenistus kinnitas, et hetkel on kadunud 34 inimest ning päästetud on viis, vahendab CNN.

"Kõik, mida öelda saame, on, et paat põleb," ütles rannavalveteenistus CNN-ile.

Leekide tõttu pole võimalik rannavalveteenistusel pardale minna ning ellujääjaid otsida.