Lõuna-Ameerikat tabas tohutu elektrikatkestus: Argentiina ja Urugay on täielikult vooluta

48 miljonit inimest jäi elektrita kohaliku aja järgi pühapäeva hommikul kell 7 (Eesti aja järgi kell 15), kui Argentina energiaettevõtet tabas seni teadamata põhjustel tohutu ulatusega rike, mis võis peale Argentina ja Urugay jätta pimedusse ka osa Paraguayst ja Brasiiliast, vahendab uudistekanal BBC.

Voolukatkestuse tõttu jäid inimesed mitmele poole kinni ja peatus ka rongiliiklus.

Argentina energeetikaminister Gustavo Lopetegui ütles, et alustatud on elektri taastamist ja sellega võib minna tunde. Tema sõnul on suurlinna Buenos Airese osades piirkondades suudetud vool tagasi tuua. Uruguay ametnike sõnul alustati seal vooluühenduse taastamisega suure elanikkonnaga rannikualadel.

