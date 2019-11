Lõuna-Ameerika protestimeeleolud lahvatasid nüüd rahutusteks Colombias

Atehortúa teatel peatasid kapuutsides mehed Calis omavalmistatud lõhkeseadeldistega politsei soomussõiduki. Vahistati kolm inimest.

Cali linnapea kehtestas vägivalla tõttu öise liikumiskeelu. Kes on sel ajal väljas, vahistatakse.

Piiri sulgemine tähendab seda, et Colombiasse sisenemine Ecuadorist, Peruust, Brasiiliast ja Venezuelast on piiratud, teatas Colombia migratsiooniagentuuri direktor Christian Krüger Sarmiento.

Riigi valitsus andis kohalikele võimudele loa kehtestada erimeetmeid nagu liikumiskeelde, liikumisvabaduse piiramisi ja alkoholi müügi keelde.

Twitteris avaldatud videotes ütles president Duque, et tunnustab rahumeelseid meeleavaldusi demokraatia väljendusena ja tunnistab, et Colombia ees on palju väljakutseid.

Duque taunis aga neid, kes peavad meeleavaldusi võimaluseks „agiteerida” ja kutsus protestima rahumeelselt.

Üliõpilasorganisatsioonid ja ametiühingud kutsusid streikima majandusreformide paketi vastu, mida nimetatakse „paquetazo’ks”.

Presidenti kritiseeritakse teravalt ka tegevuse eest rahuprotsessis Colombia Revolutsiooniliste Relvajõudude (FARC) mässulistega. Kaitseminister oli sunnitud novembri alguses tagasi astuma vähemalt kaheksa lapse surma tõttu armee operatsioonis augustis.

Ka rünnakud põlisrahvaste vastu on lisandunud ja nad on otsustanud streigiga ühineda, lisades oma nõudmised.