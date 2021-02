Lõuna-Aafrikast pärit ülinakkav viirusetüvi trotsib ka vaktsiine. Õnneks mitte kõiki

Kaarel Kressa toimetaja RUS

Stuttgarti meedik näitab Pfizeri, AstraZeneca ja Moderna vaktsiinipakendeid Foto: AFP/Scanpix

Osa eksperte ja valitsusi on leidnud, et kõige tähtsam on võimalikult paljudele välja jagada esimene vaktsiinidoos, mille nimel võib kordusdoosi manustamist ka edasi lükata. Uute viirusevariantide levik näitab selle plaani ohte.