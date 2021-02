Lõuna-Aafrika Vabariik peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise kehvade tulemuste tõttu sealse uue tüve vastu

Umbes 2000 inimest hõlmanud uuring näitas, et vaktsiin pakub minimaalset kaitset kergete ja keskmise raskusastmega Covid-19 juhtumite vastu, vahendab BBC News.

Lõuna-Aafrika Vabariik on saanud miljon doosi AstraZeneca vaktsiini ja pidi vaktsineerimist alustama järgmisel nädalal.

Lõuna-Aafrika Vabariigi tervishoiuminister Zweli Mkhize ütles eile, et valitsus ootab, kuni saab edasist nõu selle kohta, kuidas AstraZeneca vaktsiiniga nende avastuste valguses jätkata. Uuringu viis läbi Witwatersrandi ülikool, aga seda ei ole veel retsenseeritud.

Mkhize sõnul pakub valitsus tulevastel nädalatel Johnson & Johnsoni ning Pfizeri vaktsiini.

„Kahjuks AstraZeneca vaktsiin kerge ja mõõduka haiguse vastu ei tööta,” ütles uuringumeeskonda juhtinud professor Shabir Madhi.

Madhi sõnul ei suudetud uuringuga uurida vaktsiini tõhusust tõsisemate nakatumiste ärahoidmisel, sest osalenute keskmine vanus oli 31 aastat ja nad ei esindanud demograafilist gruppi, kellel on kõige suurem risk raskete sümptomite tekkimiseks.

Vaktsiini väljatöötamises osalenud Oxfordi ülikooli juhtiv vaktsiini arendaja, professor Sarah Gilbert ütles, et raske haiguse vastu peaks vaktsiin ikkagi kaitsma.

Gilbert ütles, et vaktsiini Lõuna-Aafrika viirusetüve vastane muudetud versioon peaks valmima hiljem sel aastal.

Moderna esialgsed tulemused näitavad, et nende vaktsiin töötab Lõuna-Aafrika tüve vastu. AstraZeneca on teatanud, et nende vaktsiin annab hea kaitse Suurbritannia tüve vastu. Pfizeri/BioNTechi vaktsiin peaks esialgsete tulemuste järgi töötama kõigi uute tüvede vastu.