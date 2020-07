Lõuna-Aafrika Vabariik kehtestas koroonaviirusega võitlemiseks juba teist korda alkoholikeelu

President Cyril Ramaphosa ütles, et alkoholikeeld, mis on Lõuna-Aafrika Vabariigis sel aastal juba teine, vähendab tervishoiusüsteemi koormat, vahendab BBC News.

Nakatunute arv on Lõuna-Aafrika Vabariigis ületanud veerandi miljoni piiri. Surmade arv on kasvanud üle 4000 ja valitsuse prognooside järgi võib aasta lõpuks surra 50 000 inimest.

Äsja püstitati Lõuna-Aafrika Vabariigis ka uus päevase nakatumise rekord. Ligi pool nakatunutest andis Gautengi provints, millest on saanud haiguspuhangu kese.

Ramaphosa tunnistas, et enamik inimesi on astunud samme viiruse leviku piiramiseks, aga on endiselt selliseid, kes käituvad vastutustundetult.

„On hulk inimesi, kes on korraldanud pidusid, kellel on joomatuurid, ja mõned kõnnivad rahvarohketes kohtades ringi maski kandmata,” ütles Ramaphosa.

Ramaphosa sõnul kehtestatakse uued meetmed, et aidata riigil koroonaviiruse tormis vastu pidada ning eriolukorda pikendatakse 15. augustini. Öine liikumiskeeld kestab kella 21-st 4-ni.

Valitsus on eraldanud Covid-19 patsientidele 28 000 voodikohta, aga Ramaphosa sõnul on endiselt puudu üle 12 000 tervishoiutöötaja.

Eelmine kolm kuud kestnud alkoholikeeld lõppes vaid nädalaid tagasi. Keelu eesmärk on ära hoida purjus inimeste kaklusi, koduvägivalda ja padujoomist nädalavahetustel, mis on Lõuna-Aafrika Vabariigis levinud.

Arstide ja politsei sõnul tõi keeld kaasa järsu languse inimeste erakorralisel vastuvõtul haiglatesse. Riigi õlle- ja veinitootjad kurtsid aga, et on nii sunnitud tegevuse lõpetama.

