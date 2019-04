Lootus Brexiti-ummiku lahendamiseks tuhmub: peaminister polevat valmis kompromissideks

May avaldas valmisolekut leiboristidega läbirääkimisi pidada teisipäeval pärast maratonistungit oma kabinetiministritega, langetades selle otsuse mõistmises, et lahkumisleppe heakskiitmiseks ei piisa tooride ja leiboristidest ärahüpanute häältest, vahendab ajaleht The Guardian.

Tundub aga, et läbirääkimised ei kujune üle kivide ja kändude. Eile teatas leiboristide partei avalduse, milles kritiseeris peaminisrit suutmatuses tuua lauale uut võimalust Euroopa Liidus lahkumiseks ja soovimatuses jõuda kompromissini.

„Me kutsume peaministrit üles tulema välja reaalsete muutustega oma (lahkumis-)leppesse, saavutamaks alternatiiv, mis suudaks saavutada toetuse parlamendis ja taasühendada kodumaa,“ ütles opositsioonilise Töölispartei pressiesindaja.

Avalduse kutsus esile peaminister May reedehommikune kiri Euroopa Ülemkogu president Donald Tuskile, milles ta esitas ametliku palve lükata lahkumiskuupäev edasi 30. juunini, hoolimata sellest, et parteidevahelisi läbirääkimisi sel teemal alles peeti.