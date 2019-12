Löök õigusriigi alustele? Poola parlament kiitis heaks kriitilistest kohtunikest vabanemise hõlpsustamise

Õigusaktid võeti vastu Varssavis parlamendi alamkojas häältega 233-205, vahendab uudistekanal BBC.

Vaid mõni tund pärast seda, kui Euroopa Komisjon kutsus Poolat üles kavandatud muudatusi uuesti läbi vaatama.

Meeleavaldajad kogunesid selle kuu alguses üle Poola, et protestida vastuolulise seaduse vastu.

Kolmapäeval hoiatas riigi ülemkohus, et Poolal võib oma reformide tõttu tulla Euroopa Liidust lahkuda.

Eelnõu jõuab järgmisena senatisse ehk parlamendi ülemkotta, mille saadikud ei saa seda küll blokeerida, kuid võivad selle vastuvõtmisega venitada.

Ultrakonservatiivse Õiguse ja Õigluse (PiS) partei valitsuse poolt vastu võetavate õigusaktide kohaselt saab kohtunikke karistada "poliitilise tegevuse" eest.

Kohtunikele, kes seavad kahtluse alla kohtunike nõukogu poolt ametisse nimetatud teiste kohtunike legitiimsuse, võidakse määrata trahv, nende palku alandada või mõnel juhul nad vallandada.

PiS muutis 2018. aastal seadust, võimaldades parlamendi alamkojal - mida ta kontrollib - valida kohtunike nõukogu liikmed.

PiS väidab, et Poola vajab reforme korruptsiooni vastu võitlemiseks ja kohtusüsteemi efektiivsemaks muutmiseks, leides, et seda kummitab endiselt kommunismiajastu. Samuti nõuab partei, et teised Euroopa Luidu riigid lubaksid poliitikutel kohtunike valimisel osaleda.

Kuid kriitikud kardavad, et see on Poola kohtusüsteemi iseseisvust kärpinud. Euroopa Liit on süüdistanud erakonda kohtusüsteemi politiseerimises alates selle võimuletulekust 2015. aastal.

Reedel kirjutas Euroopa Komisjoni asepresident Vera Jourova Poola presidendile, peaministrile ja parlamendi esindajatele, kutsudes neid enne seadusemuudatuse vastuvõtmist nõu pidama juriidiliste ekspertidega ja paluma neil mitte rikkuda EL-i õigusnorme.