Londonis pussitati mitut inimest

"Tegeleme Streathamis juhtunu uurimisega," teatas politsei. "Haavata sai senistel andmetel mitu inimest. Asjaolusid hinnatakse; juhtunu on kuulutatud terrorismiga seotuks."

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Kohapeal on hulgaliselt politseinikke ja meedikuid.

Telekanali Sky korrespondent Mark White ütles, et fotodelt on näha, et mehel oli seljas midagi enesetapuvesti meenutavat. Videol on näha, et mitmed relvastatud ohvitserid lähenesid tänaval lebavale surnukehale, enne kui nad kiiresti tagasi tõmbusid.

"Mulle öeldi, et kolme inimest on pussitatud. Täpset kinnitust numbrite kohta pole," ütles White.

"Meile arusaadavalt on politseinike poolt tulistatud mees surnud, ehkki politsei pole veel seda kinnitanud. Minu teave on see, et miski juhtis sündmuskohal viibinud relvastatud politseinike tähelepanu sellele mehele ohutaseme osas pärast tema tulistamist."

