Londonis kukkus aias päevitanud inimese kõrvale lennuki telikuruumis jänest sõitnud mees

Arvatakse, et mees kukkus välja Kenya Airwaysi Nairobist Heathrow’ lennuväljale saabunud lennukilt, vahendab BBC News.

Naabri sõnul kukkus mees meetri kaugusele aias päikest võtnud inimesest. Naaber rääkis, et kuulis mütsatust, vaatas ülemise korruse aknast välja ning nägi surnukeha ja verd aiamüüridel.

„Nii et ma läksin välja ja siis tuli naaber välja ja ta oli väga vapustatud,” rääkis naaber.

Londoni politsei teatas, et korraldatakse lahkamine surma põhjuse kindlaks tegemiseks, aga seda ei peeta kahtlaseks.

Kenya Airwaysi teatel vaadati lennuk üle ja mingeid kahjustusi ei leitud. Lennuki telikuruumist leiti pärast maandumist kott, vett ja toitu.

„6840-kilomeetriseks lennuks kulub kaheksa tundi ja 50 minutit. On kahetsusväärne, et isik kaotas elu, sõites meie lennuki pardal jänest, ja me väljendame kaastunnet,” teatas Kenya Airwaysi esindaja. „Kenya Airways teeb tihedat koostööd asjaomaste võimudega Nairobis ja Londonis, kui nad seda juhtumit uurivad.”

Tegemist ei ole esimese sellise juhtumiga Heathrow’ lennuväljale saabuvate lennukitega.

2015. aasta juunis leiti mees surnuna Richmondi Kew Roadil asuva maja katuselt ja teine mees kriitilises seisundis Lõuna-Aafrika Vabariigist Johannesburgist saabunud British Airwaysi lennuki telikuruumist.