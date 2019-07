Londoni kohal lennukist välja kukkunud mees oli tõenäoliselt lennujaama töötaja

Kenya tsiviillennundusameti peadirektor Gilbert Kibe ütles uudistekanalile BBC, et Nairobi rahvusvahelises Jomo Kenyatta lennujaamas on väga tugev turvakontroll.

On ebatõenäoline, et kõrvalseisja oleks suutnud märkamatult lennurajale pääseda ja lennukisse ronida, rõhutas ta. „Hetk, mil tal aga õnnestus telikuruumi ronida, jääb endiselt müsteeriumiks,“ märkis Kibe. „Tõenäoliseim on, et mehel oli lennujaama territooriumile õiguslik juurdepääs.“

Juhtunu sai avalikuks, kui ühest aiast Londoni Claphami linnaosas leiti pühapäeva pärastlõunal ilmselt lennuki telikuruumist välja kukkunud inimese surnukeha. Arvatakse, et mees kukkus välja Kenya Airwaysi Nairobist Heathrow’ lennuväljale saabunud lennukilt.

Naabri sõnul kukkus mees meetri kaugusele aias päikest võtnud inimesest. Naaber rääkis, et kuulis mütsatust, vaatas ülemise korruse aknast välja ning nägi surnukeha ja verd aiamüüridel.„Nii et ma läksin välja ja nägin seal ka oma naabrit, kes oli väga vapustatud,” jutustas ta.

Londoni politsei teatas, et korraldatakse lahkamine surma põhjuse kindlaks tegemiseks, aga seda ei peeta kahtlaseks. Lennuki telikuruumist leiti pärast maandumist kott, vett ja toitu. 6840-kilomeetriseks lennuks kulub kaheksa tundi ja 50 minutit.

„On kahetsusväärne, et isik kaotas elu ja me väljendame kaastunnet,” teatas Kenya Airwaysi esindaja. „Kenya Airways teeb tihedat koostööd asjaomaste võimudega Nairobis ja Londonis, kes seda juhtumit uurivad.”

Tegemist ei ole esimese sellise juhtumiga Heathrow’ lennuväljale saabuvate lennukitega.