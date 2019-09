LOE TÄISMAHUS: mida USA vilepuhuja Trumpi kohta täpselt kaebas

New York Times paljastas eile, et USA riigipea Donald Trumpi suurde Ukraina-skandaali viinud vilepuhuja on luure keskagentuuri (CIA) meessoost töötaja. Tema isikut CIA ei avalikusta, sest nagu teatas agentuuri peajurist Andrew Bakaj, on vilepuhujal õigus anonüümsusele.