Lisaks Taanile panid AstraZeneca koroonavaktsiini pausile ka Norra ja Island

Taani teatas eile AstraZeneca vaktsiini kasutamise kahenädalasest peatamisest pärast mitut teadet trombidest, millest üks oli surmaga lõppenud juhtum. Island ja Norra järgisid eeskuju, aga ei teatanud, kui kauaks vaktsiini kasutamine peatati, vahendab CNN.

Taani tervishoiuminister Magnus Heunicke ütles, et paus on ettevaatusabinõu ja et veel ei ole võimalik kindlaid järeldusi teha.

Seda, et otsus on ajutine, rõhutas ka Taani terviseamet.

„Meil on käimas suurim ja tähtsaim vaktsineerimine Taani ajaloos. Ja praegu vajame me kõiki vaktsiine, mida saame. Seetõttu ei ole ühe vaktsiini pausile panemine kerge otsus. Aga just sellepärast, et me vaktsineerime nii paljusid, peame me ka reageerima õigeaegse hoolega, kui on teada võimalikud tõsised kõrvalmõjud. Me peame selle selgeks tegema, enne kui jätkame AstraZeneca vaktsiini kasutamist,” ütles Taani terviseameti direktor Søren Brostrøm oma avalduses. „On tähtis rõhutada, et me ei ole AstraZeneca vaktsiinist loobunud, vaid me paneme selle ootele. On korralikud tõendid, et see vaktsiin on nii ohutu kui ka efektiivne. Aga nii meie kui ka Taani ravimiamet peame reageerima teadetele võimalike tõsiste kõrvalmõjude kohta nii Taanist kui ka teistest Euroopa riikidest. See näitab, et järelevalvesüsteem töötab.”

Islandi terviseameti direktori abi Kjartan Njálsson ütles CNN-ile, et kuigi ei ole teateid, et Islandis oleks mõnel patsiendil tromb tekkinud, oodatakse seal Euroopa Ravimiameti (EMA) soovitusi. „See on praegu andmete puudus, mis meid muretsema paneb,” ütles Kjartan Njálsson.

EMA teatas eile, et ei soovita AstraZeneca vaktsiini kasutamise peatamist.

EMA teatas, et on teadlik, et Taani peatas kasutamise, aga EMA sõnul ei ole praegu mingit viidet sellele, et vaktsineerimine oleks põhjustanud need seisundid, mida ei ole vaktsiini kõrvalmõjude nimekirjas.

„Vaktsiini kasu kaalub jätkuvalt üles riskid ja vaktsiini manustamist võib jätkata, samal ajal kui käib trombemboolia juhtumite uurimine,” lisas EMA.

EMA märkis ka, et trombide arv vaktsiini saanute hulgas ei ole suurem kui inimeste hulgas, kes ei ole vaktsiini saanud.