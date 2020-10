Linnapea: Riias hakatakse maskita reisijaid ühistranspordist välja viskama

„Me vaatame olukorda. Me saame aru, et kõik ei vaata televiisorit ega kuula raadiot. Ja ikka on veel inimesi, kes imestavad ja kes pole tõesti kuulnud, et transpordis tuleb maske kanda. Seetõttu seni välja ei visata, vaid hoiatatakse,” ütles Staķis, vahendab LSM.

Varsti aga olukord muutub, hoiatas linnapea.

„Me saame olukordadest aru, et inimesed teavad, aga ei taha maske kanda. See saab olema signaal, et alustada [maskideta inimeste väljaviskamist]. Ilmselt juhtub see järgmisel nädalal,” ütles Staķis.

Maski kandmine on valitsuse otsusega alates 7. oktoobrist ühistranspordis kohustuslik. Riias toimuvad kontrollreidid ja kui reisijal maski ei ole, riskib ta transpordivahendist väljaviskamisega. Sellise otsuse võttis vastu Staķise kokku kutsutud Riia tsiviilkaitsekomisjon.

Reeglite järgi tuleb kanda just maski, salli või rätiga läbi ajada nagu varem enam ei tohi.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!