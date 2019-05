Liik Lennart Meri konverentsil: noorem Vene põlvkond ei pea läänt enam partneriks

„Kui tunda huvi nende poliitiliste eelistuste vastu, siis meie alustame elanike uurimist 18. eluaastast. Nemad kuuluvad Putini-meelse enamuse hulka," ütles Levinson ja lisas, et kõige noorem grupp on Venemaa riigipeale Vladimir Putinile, üllatavalt ka peaminister Dmitri Medvedevile ja üldiselt valitsusele lojaalsemad. „Pärast 25. eluaastat muutub suhtumine palju kriitilisemaks," rääkis ta.



Crucial subject: Russia's rising generation and their "own" place in the world. #LennartMeriConference2019 pic.twitter.com/wQ00RPC0Ag — Jill Dougherty (@jillrussia) May 18, 2019



Venemaa presidendiakadeemia riikliku majanduse ja avaliku halduse akadeemia dotsent Ekaterina Schulmann lisas, et noore põlvkonna kohta saab eelkõige öelda üht. „Üks asi, mida Vene noorte kohta on vaja teada, on see, et meil ei ole neid palju," ütles Schulmann.

Euroopa Välissuhete Nõukogu teadur Kadri Liik alustas oma sõnavõttu tõdemusega, et tema vabanduseks paneelis osalemiseks sotsioloogide kõrval on asjaolu, et ta intervjueeris oma uurimuseks 25-45 aastaseid Vene välispoliitikategijaid ehk nende uut põlvkonda. „Järeldus on see, et liikumine toimub pettumusest võõrandumise poole," ütles Liik.

Eesti teaduri sõnul tunneb noorem põlvkond, et lääs pole enam Venemaa jaoks partner. „Mis võib olla toimumas on see, et Venemaa pöördub iseenda poole. See ei pruugi iseenesest halb olla," sõnas Liik.