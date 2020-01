Liibüa sõja osapooltel õnnestus jõuda hapra relvarahuni

Vaherahu sõlmiti laupäeval ÜRO tunnustatava Liibüa ühtsusvalitsus (GNA) ja Venemaa toetatava riigi idaosa kontrolliva isehakanud Liibüa Rahvusarmee (LNA) komandör Khalifa Haftari vägede vahel, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Vaenupoolte relvad pidid vaikima ööl vastu tänast, kohaliku aja järgi südaööl.

Ühisvalitsuse juht Fayez al-Sarraj hoiatas, et juhul, kui vastasleer peaks korraldama agressiooni, on neil seaduslik õigus sellele vastata. Täpselt samasuguse avaldusega esines ka Rahvusarmee esindaja, öeldes, et igasugusele rünnakule antakse karm vastus.

Juba täna hommikul süüdistasid mõlemad konflikti osapooled üksteist relvarahu rikkumises, ent on veel teadmata, kas see võib hapra relvarahu täielikult lõhkuda.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ja Venemaa president Vladimir Putin kohtusid kolmapäeval Istanbulis ja leppisid seal kokku, et vältimaks n-ö järjekordse Süüria tekkimist, tuleb jõuda kiiresti relvarahuni. Türgi toetab erinevalt Venemaast ÜRO tunnustusel tegutsevat Liibüa ühisvalitsust.