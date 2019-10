Liberaalne peaminister Justin Trudeau võitis Kanada valimised

Veel mõne päeva eest uskus enamik analüütikuid, et võidavad konservatiivid. Liberaalid kaotavad praeguse ennustuse kohaselt siiski kohti, uues parlamendis ei ole nad enam enamuses.

Liberaalide juht, peaminister Justin Trudeau tuli võimule värske õhu puhanguna 2015. aastal, pärast ligi kümmet aastat konservatiivide valitsust. Ta oli lootuse sümbol, sarmikas ja säravsilmne. Nagu omal ajal USA president Barack Obama, kes lubas ajada õiglasemat, kaasavamat ja läbipaistvamat poliitikat. Näiteks on Trudeau valitsuse ministritest täpselt pooled mehed ja pooled naised. Trudeau on isiklikult tervitanud Süüria pagulasi, tema valitsus on legaliseerinud kanepi ning ta on põlisrahvastelt vabandust palunud ja püüdnud heastada nendele tehtud ülekohut.

Maailmalaval on Trudeau paistnud silma kui anti-Trump: liberaalsete väärtuste kaitsja ajal, mil reeglitepõhine maailmakord on rünnaku all. Üks tema tähtsamaid saavutusi on uue USA-Kanada-Mehhiko vabakaubanduslepingu sõlmimine hoolimata Trumpi ähvardustest. Kuna Kanada majandus sõltub täielikult USA-st, siis on ülioluline naabriga häid suhteid hoida. Tasub märkida, et Kanada kaitseväe paiknemine Lätis NATO suurendatud kohaloleku lahingugrupi raampataljonina on Trudeau valitsuse teene. Suurim välispoliitiline läbikukkumine on Kanada-Hiina suhete pingestumine. Hiina võttis kaks kanadalast pantvangiks, kuna Kanada vahistas USA nõudmisel Hiina telekomifirma Huawei finantsjuhi.