Lennufirmad tühistavad reise karantiinis Itaaliasse, turistid saavad liikumispiirangutest hoolimata veel koju

Conte ütles Itaalia riigitelevisioonis, et praegu on õige aeg kodus püsida. Üleriigilise karantiini eesmärk on kaitsta kõige haavatavamaid elanikke, vanureid ja kroonilisi haigeid.

Täna uuendas ka Eesti välisministeerium reisihoiatusi ja riskipiirkonnaks on nüüd terve Itaalia.

Kuigi Itaaliasse saab veel reisida, on mitmed lennufirmad tühistanud suurel hulgal lende koroonaviiruse leviku piirkondadesse. Eile teatasid British Airways ja easyJet, et tühistavad lennud Põhja-Itaaliasse. Ryanair on lende sinna drastiliselt vähendanud ja tühistas siseriiklikud lennud Bergamo, Malpensa, Parma ja Treviso lennujaamadesse, mis asuvad karantiinipiirkonnas.

Eesti reisikorraldaja Novatours teatas möödunud nädala lõpus, et jätab koroonaviiruse riski suurenemise tõttu ära 7., 14. ja 21. märtsi lennud Bergamosse.Inimesed, kellel on nendel kuupäevadel reis Bergamosse plaanitud, saavad valida Novatoursi teise reisi või lennupileti. Samuti on võimalus reisi eest broneeringuraha tagasi küsida.