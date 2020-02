Lekkinud andmete järgi vahistab Hiina uiguure juba pelgalt palvetamise või pika habeme eest

Peking väidab, et kinnipidamiskeskused on vabatahtlikud kutseõppekeskused ja kedagi usu pärast ei diskrimineerita.

Hiinal on aastakümneid olnud raskusi Xinjiangi kontrollimisega. Sealsed põliselanikud uiguurid on ammu Pekingi kõva käe valitsusele vastupanu osutanud. Pärast 9/11 rünnakuid USA-s hakkas Hiina karmimaid usulisi piiranguid õigustama terrorismivastase võitlusega, väites, et noored uiguurid on vastuvõtlikud islamiäärmuslusele.

Pärast 2014. aastal toimunud pommiplahvatusi Xinjiangi pealinna raudteejaamas, algatas Hiina president Xi Jinping „rahvasõja terrorismi vastu” ja muutis Xinjiangi digitaalseks politseiriigiks.

Värsked dokumendid on pärit välisuiguuride kogukonnast ja viimane kuupäev nendes on 2019. aasta märts. Andmebaasis olevad kinnipeetud on pärit Karakaxi maakonnast, kus elab umbes 650 000 inimest ja mis asub Xinjiangi Taklamakani kõrbe äärealal. 97% elanikest on seal uiguurid.

Kinnipeetud ja nende perekonnad klassifitseeritakse jäikadesse ja selgelt määratletud kategooriatesse. Majapidamised loetakse „usaldusväärseteks” või „ebausaldusväärseteks” ning nende hoiakuid hinnatakse „tavaliseks” või „heaks”. Perekondades on „kerge” või „raske” religioosne õhkkond ning andmebaasis peetakse arvet, kui palju iga kinnipeetu sugulasi on vangis või „õppekeskuses”.

Ametnikud kasutavad neid kategooriaid selleks, et teha kindlaks, kui kahtlane isik on – ka siis, kui ta ei ole toime pannud ühtki kuritegu.

Põhjused interneerimiseks on „väiksem usuline nakatumine”, „segab teisi isikuid, külastades neid põhjuseta”, „sugulased välismaal”, „mõtteviisi on raske mõista” ja „ebausaldusväärne isik, kes on sündinud teatud aastakümnel”. Viimane näib viitavat noorematele meestele. Umbes 31% „ebausaldusväärsetest” on vanuses 25-29 aastat.

Kinni ei ole peetud ainult usklikke. Andmebaas näitab, et Karakaxi ametnikud võtsid eraldi sihikule ka sellised inimesed, kes käisid välismaal, said passi või installeerisid välismaa tarkvara.