Lekke pärast julgeolekunõukogu istungilt vallandati Suurbritannia kaitseminister Williamson

Downing Street teatas, et peaminister Theresa May kaotas usalduse Williamsi võime vastu teenida ja ameti võtab üle Penny Mordaunt, vahendab BBC News.

Williamson, kes oli kaitseminister alates 2017. aastast, eitab kindlalt informatsiooni lekitamist.

Eileõhtusel kohtumisel Williamsoniga ütles May aga talle, et tal on informatsiooni, mis pakub mõjuvaid tõendeid Williamsoni vastutuse kohta teabe loata avaldamise eest.

„Muud usutavat versiooni sündmuste kohta selle lekke seletamiseks ei ole kindlaks tehtud,” teatas May oma kirjas, milles kinnitas Williamsoni ametist vabastamist.

„Ma hindan, et te pakkusite mulle võimalust tagasi astuda, aga tagasiastumine oleks olnud omaks võtmine, et mina, minu riigiametnikud, minu sõjalised nõunikud või minu personal olid vastutavad: see ei ole nii,” vastas Williamson oma kirjas peaministrile.

Riikliku Julgeolekunõukogu istungi lekke juurdlus algas pärast seda, kui ajaleht Daily Telegraph teatas otsusest Huawei kohta ja sellele järgnenud hoiatustest valitsuse sees võimalike riskide kohta riiklikule julgeolekule, mida tehing Huaweiga võib kaasa tuua.

BBC allikate andmetel kohtus Williamson Daily Telegraphi ajakirjaniku Steven Swinfordiga, aga see ei tõesta, et Williamson talle loo lekitas.