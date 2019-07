Leiti 1968. aastal kadunud Prantsuse allveelaev

„Me leidsime just Minerve’i,” kirjutas Parly Twitteris. „See on edu, kergendus ja tehniline saavutus. Ma mõtlen perekondadele, kes on seda hetke nii pikalt oodanud.”

Uus otsingumeeskond analüüsis teadete kohaselt uuesti andmeid õnnetuse kohta, et leida vrakk uut tehnoloogiat kasutades.

Allveelaev leiti Toulonist 45 kilomeetri kaugusel 2370 meetri sügavuselt.

Minerve’iga juhtunud õnnetuse täpset põhjust ei ole kunagi avaldatud.