Leiboristid teatasid, et toetavad Brexiti puhul uut rahvahääletust

The Guardian kirjutab, et sellest teavitati Briti parlamenti täna. See on suur võit nende jaoks, kes toetavad seda, et ikkagi kõndida ühte sammu Euroopa Liiduga, loobuda mõttest Liidust lahkuda.

Leiboristide fraktsioonil on parlamendis 248 kohta. Praegune olukord ei tähenda muidugi seda, et mõte rahvahääletusest ka reaalsuseks saaks. See eeldaks üldiselt ka Theresa May konservatiivide poolehoidu.

Corbyni sammu taga on ka tõik, et tema kodupartei toetajad on pigem Brexiti vastu. Hiljuti astus seitse Corbyni-vastast parlamendiliiget ametlikult parteist välja, kuulutades, et partei olevat üle võtnud vasakäärmuslikud jõud. Muu hulgas heitsid nad parteile ette hambutut võitlust Brexiti pidurdamise ja uue referendumi eest.